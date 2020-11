Strom, Wasser, Heizung - das Homeoffice wird bei so manchem Arbeitnehmer in der Betriebskostenabrechnung 2020 deutlich zu Buche schlagen. Wird in vielen Haushalten erst nach der Arbeit geheizt, muss die private Wohnung jetzt den ganzen Tag über warm gehalten werden.



Jammern auf hohem Niveau, wird sich so Mancher denken, der sich seit Monaten mit Kurzarbeit und deutlich weniger Gehalt arrangieren muss. Das Personal in Kliniken und Seniorenheimen kann nicht geschützt im Homeoffice arbeiten - und muss deutlich mehr Arbeitsbelastung standhalten.