Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Bezahlung homöopathischer Behandlungen durch die gesetzlichen Krankenkassen auf den Prüfstand stellen. "Obwohl die Homöopathie vom Ausgabenvolumen nicht bedeutsam ist, hat sie in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz", sagte Lauterbach dem "Spiegel". Demnach soll geprüft werden, ob die Homöopathie als Satzungsleistung gestrichen werden könne.

Viele Krankenkassen rechnen Globuli und Co. als Satzungsleitung ab. (Symboldbild) Bildrechte: imago/Niehoff

Als Satzungsleistungen werden Leistungen bezeichnet, die Krankenkassen zusätzlich zu den gesetzlich festgeschriebenen Leistungen gewähren können. Einige Krankenkassen bieten die Erstattung homöopathischer Arzneimittel als Satzungsleistung an. Kritik an der Finanzierung der Alternativmedizin gibt es schon länger, dennoch rechnen viele gesetzliche Krankenkassen die homöopathischen Leistungen weiter ab - und das, obwohl der Behandlungserfolg mehr als zweifelhaft ist.

Homöopathische Arzneimittel sollen den Körper dazu bringen, sich selbst zu heilen. Basis können pflanzliche, mineralische und tierische Substanzen sein. Die extrem verdünnten Stoffe werden meist als Tropfen, Tabletten oder in Form von Kügelchen (Globuli) verabreicht. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass für homöopathische Behandlungen keine Wirkung nachgewiesen ist, die über Placebo-Effekte hinausgeht.

Schon in der Vergangenheit hatte Lauterbach die Homöopathie aufgrund fehlender wissenschaftlicher Evidenz kritisiert. So begrüßte der Minister im März via Twitter den Beschluss des Deutschen Ärztetages, dass Ärztekammern künftig keine Weiterbildungen mehr für Homöopathie anbieten sollen.