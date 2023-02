Wie lange eine Hormonersatztherapie dauert, ist ganz individuell. Eine allgemeingültige Empfehlung gibt es nicht. Generell gilt: So geringe Dosen wie möglich, so kurz wie möglich. Wichtig ist vor allem, dass man in der Therapie ärztlich begleitet wird. So sollte man nach spätestens vier Wochen die Verträglichkeit der Ersatzhormone mit dem Arzt bzw. der Ärztin besprechen. Bei Frauen reichen in einigen Fällen schon wenige Monate, um den Organismus auf das neue hormonelle Niveau einzustellen.