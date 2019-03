Überlebt hat der 30-Jährige dank eines Tricks. Mitten im Ozean treibend erinnerte sich Murke an "Survival-Videos" der amerikanischen Navy aus dem Internet. Darin wird erklärt, wie man eine verknotete Jeans in eine "provosorische Schwimmweste" verwandeln kann, indem man Luft in sie hineindrückt und sich damit etwas Auftrieb verschafft. Dank seiner Jeans hat er es geschafft, stundenlang an der Oberfläche zu bleiben.