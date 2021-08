Gesundheitsminister Spahn will die Corona-Pandemie anhand neuer Kriterien bewerten. Denn nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz zu gucken, greife zu kurz. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind bereits geimpft. Und obwohl auch sie sich mit der Delta-Variante anstecken können, erkranken sie nicht mehr so schwer, dass sie auf Intensivstationen behandelt werden müssten.