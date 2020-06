Radio Bremen hatte berichtet, dass dicke Menschen in dem Hotel "nicht willkommen" seien. "Sie haben ja unten die Designerstühle gesehen, das sind richtige Klassiker. Wenn sich da eine Person von über 130 Kilogramm draufsetzt, die sitzt da mit einer Pobacke drauf und der Stuhl hält das auch nicht lange aus. Ich möchte aber ein Designer-Hotel haben, also ich möchte schöne Möbel haben - und nicht so Eiche brutal", wird die Hotelbesitzerin in dem Bericht zitiert.