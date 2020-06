Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus können auch bei Haustieren vorkommen. Dabei sollen Hunde seltener betroffen sein als Katzen. Wenn der Kater also plötzlich niest, schnarcht oder keine Luft mehr bekommt, dann sollte man aufmersam werden. Denn das könnten Anzeichen für eine Ansteckung mit dem Sars-CoV-2-Virus sein.



Stärkere Symptome zeigen Haustiere in der Regel nicht. Bislang sind keine Fälle bekannt, in denen die Infektion zu einem schweren Krankheitsverlauf geführt hätte. Aktuelle Informationen in Sachen Tiergesundheit und Coronavirus hält das Friedrich-Loeffler-Institut bereit.