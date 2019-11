Der Fall eines Mannes aus Bremen sorgte für Rätselraten. Der 63-Jährige hatte anfangs grippeähnliche Symptome. Mit Blutungen im Gesicht, Blutergüssen an den Beinen und Muskelschmerzen landete er schließlich im Krankenhaus in Bremen. Dort stellten die Ärzte schon Probleme an den inneren Organen sowie eine schwere Blutvergiftung fest. Nach einem Herzstillstand und einer Wiederbelebung starb Gewebe an Armen und Beinen ab. Nur 16 Tage später war der Mann tot.