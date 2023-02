Ekel-Angriff in der Oper

Es geschah in der ersten Pause bei der Premiere des Stückes "Glaube - Liebe - Hoffnung" im Foyer der Staatsoper Hannover: Der Ballettchef Marco Goecke attackierte die anwesende Tanzkritikerin Wiebke Hüster von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) zunächst verbal und beschmierte sie dann mit Hundekot. Die Kritikerin erstattete Anzeige.

Marco Goecke gehört zu den renomiertesten Choreografen der Welt. Bildrechte: dpa

Wie kam es zu dem Angriff?

Laut einem in der FAZ erschienen Artikel fühlte sich der Ballettdirektor offenbar durch eine Rezension seines Den Haager Ballettabends "In the Dutch Mountains" provoziert, welche Wiebke Hüster geschrieben hatte. In dieser Kritik schrieb sie unter anderem:



"Vom Troll geritten? Bei „In the Dutch Mountain“, Marco Goeckes neuem Ballettabend mit dem virtuosen Nederlands Dans Theater in Den Haag, wird das Publikum abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht."

Außerdem heißt es, "das Stück ist wie ein Radio, das den Sender nicht richtig eingestellt kriegt. Es ist eine Blamage und eine Frechheit, und beides muss man dem Choreographen umso mehr anlasten."

Diese Sätze waren wohl zu viel für den in der Szene berühmten Star-Choreografen. Als er Wiebke Hüster in der Pause im Foyer am vergangenen Premieren-Samstag (11. Februar 2023) entdeckte, drohte der 50-Jährige ihr zunächst ein Hausverbot an. Dann warf er der "FAZ"-Journalistin vor, sie würde "immer so schlimme persönliche Kritiken schreiben." Marco Goecke soll immer stärker aus der Fassung geraten sein und zog plötzlich eine Plastiktüte mit Hundekot aus der Tasche. Er beschmierte ihr Gesicht mit der offenen Seite der Tüte - und das vor zahlreichen Zuschauern! Nach dem ersten Schock half die Pressesprecherin des Theaters ihr, sich im Waschraum zu säubern. Danach sei die Journalistin zur Polizeistation Hannover-Mitte gefahren und habe Anzeige erstattet.

Wie gefährlich ist Hundekot?

Man fragt sich wahrscheinlich, warum hatte er eine Tüte Hundekot in der Tasche? Vermutlich waren es die Überreste einer Gassirunde, denn Goecke hatte an dem besagten Abend seinen Dackel dabei. Die Aktion war übrigens nicht nur ziemlich eklig, sondern auch gar nicht ungefährlich: Hundekot, unabhängig davon ob der Hund im Freien oder in einer Wohnung lebt, stellt für den Menschen nämlich ein potentielles Infektionsrisiko durch Parasiten dar.

"FAZ" wirft Marco Goecke "Einschüchterungsversuch" vor

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat mit deutlichen Worten auf den Angriff gegen ihre Mitarbeiterin reagiert. In einem Statement heißt es: "Wir, das Feuilleton dieser Zeitung, werten den demütigenden Akt über den Tatbestand der Körperverletzung hinaus auch als einen Einschüchterungsversuch gegenüber unserer freien, kritischen Kunstbetrachtung. Goeckes Grenzüberschreitung offenbart das gestörte Verhältnis eines Kunstschaffenden zur Kritik." Die bewusste "Herabsetzung und Erniedrigung", die aus der vorbereiteten Exkrementen-Attacke hervorgehe, nehme man sehr ernst.

Die Staatsoper prüft arbeitsrechtliche Schritte gegen den suspendierten Ballettdirektor. Bildrechte: dpa

Reaktion der Staatsoper Hannover

Die Staatsoper Hannover veröffentlichte auf ihrer Internetseite am Montag (13. Februar) eine Mitteilung, in der zu dem Vorfall Stellung genommen wird: "Marco Goecke hat durch seine impulsive Reaktion gegenüber der Journalistin gegen alle Verhaltensgrundsätze der Staatsoper Hannover verstoßen und damit das Publikum, die Mitarbeitenden des Hauses und die allgemeine Öffentlichkeit auf das Extremste verunsichert. Damit hat er der Staatsoper und dem Staatsballett Hannover massiv geschadet."

Auf den Eklat folgt die Suspendierung

Mittlerweile ist Marco Goecke nach der Hundekot-Attacke suspendiert worden. Er erhielt auch ein Hausverbot, "um Ballettensemble und Staatstheater vor weiterem Schaden zu schützen." Das teilte das Staatstheater Hannover am Montag mit und "gibt dem Ballettdirektor in den nächsten Tagen Gelegenheit, sich umfassend zu entschuldigen und der Theaterleitung gegenüber zu erklären, bevor weitere Schritte eingeleitet werden."

Von der Staatsoper Hannover ist Marco Goecke mittlerweile suspendiert worden. Bildrechte: dpa

"Choreograph des Jahres" Marco Goecke