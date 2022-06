Die Festivalzeit ist im vollen Gange. Den Auftakt bildete am 3. Juni "Rock am Ring" in der Eifel. Die zwei nächsten großen Namen stehen schon in den Startlöchern: Runde zwei startet am 17. Juni mit dem Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel und dem Southside im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck. Zehntausende Besucher werden erwartet.