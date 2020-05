Auch der Kundenandrang vor anderen Ikea-Geschäften in Nordrhein-Westfalen war groß. So teilte ein IKEA-Mitarbeiter vom Standort Kamen ein Video auf Twitter, auf dem er die zwei Kilometer lange Kundenschlange schilderte. Das Bundesland erlaubt als einziges die Öffnung von Möbelhäusern wie IKEA, Höffner, Roller oder XXX Lutz seit dem 22. April.

Bei der Anfahrt zu IKEA in Dortmund und Düsseldorf bildeten sich bereits auf der Autobahn ein kilometerlanger Rückstau. Und um ins Möbelhaus zu gelangen, warteten die Kunden bis zu zwei Stunden! Seit Montag gelten in Sachsen gelockerte Corona-Regeln. Auch in Sachsen durften am Montag Möbelhäuser wieder öffnen. Vor dem Ikea im Elbepark Dresden hatte sich am Vormittag eine lange Schlange gebildet.