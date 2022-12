Illerkirchberg: 14-jähriges Mädchen nach Angriff auf Schulweg gestorben

Auf ihrem Weg zum Schulbus sind in Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis, einer Gemeinde südlich von Ulm, zwei Mädchen in einem Wohngebiet von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden.



Die 13- und 14-jährigen Schülerinnen sollen von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Dort ist die 14-Jährige ihren schweren Verletzungen erlegen, wie ein Polizeisprecher bestätigte.