Bereits am Montagabend hatten sich in Illerkirchberg Trauernde am Tatort versammelt. Dabei soll es auch vereinzelte Proteste gegeben haben. Gleichzeitig warnte die Staatsanwaltschaft davor, nach der Tat "den Generalverdacht gegen Fremde und Asylbewerber zu schüren". Mehrere AfD-Politiker hatten damit gleich am Montag begonnen. Die Polizei bat in einer Mitteilung darum, "keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten". Die Polizei sei sich bewusst, "dass Ereignisse dieser Art Ängste und Emotionen schüren".

Es habe wohl öfter Probleme mit den Bewohnern in diesem Haus gegeben, zitiert die Deutsche Presseagentur Bewohner von Illerkirchberg. Das Gebäude, in dem die Geflüchteten untergebracht sind, ist heruntergekommen, Fenster sind eingeschlagen, der Putz bröckelt. Belegt ist ein Vorfall aus der Halloween-Nacht 2019. Damals hatten vier aus dem Irak und Afghanistan stammende Männer zwischen 17 und 26 Jahren ein 14-jähriges Mädchen in einer Flüchtlingsunterkunft in einem anderen Ortsteil von Illerkirchberg mit Betäubungsmitteln wehrlos gemacht und mehrfach vergewaltigt. Das Landgericht Ulm verurteilte die Täter im März 2021 zu Haftstrafen von zwei Jahren und drei Monaten und zwei Jahren und zwei Monaten.

Nun steht Illerkirchberg erneut unter Schock. Die Kirchen des Ortes laden für Dienstagabend zum Trauern ein, der Tatort ist mit Blumen geschmückt. In der Kirche St. Sebastian in Oberkirchberg kann den ganzen Tag über in ein Trauerbuch geschrieben und Kerzen entzündet werden.



Auch das grün-schwarze Kabinett in Baden-Württemberg hat der Opfer der Gewalttat von Illerkichberg gedacht. Innenminister Thomas Strobl (CDU) habe seine Kabinettskollegen um einen Augenblick des Gedenkens gebeten. Er kündigte an, die Tat restlos aufzuklären. Die 14-Jährige sei "jäh aus dem Leben gerissen" worden. "In Gedanken sind wir in diesen schweren Stunden bei den Eltern, der Familie, den Hinterbliebenen der Getöteten", erklärte Strobl. Der verletzten 13-Jährigen wünschte Strobl "eine schnelle, vollständige körperliche und psychische Genesung".



Am Dienstagnachmittag will Strobl gemeinsam mit dem türkischen Botschafter Ahmet Basar Sen den Tatort in Illerkirchberg besuchen. Das getötete Mädchen habe die deutsche Staatsbürgerschaft besessen und einen türkischen Migrationshintergrund, hieß es aus dem Innenministerium. Der Botschafter reise extra aus Berlin mit dem Flugzeug an.



Auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich im Onlinedienst Twitter erschüttert. "Ich trauere um das getötete Mädchen und hoffe inständig, dass das verletzte Mädchen gesund wird", erklärte die SPD-Politikerin. Ihre Gedanken seien bei den Familien der Mädchen.