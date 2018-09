Jahrelang wurde Bernhard H. mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er steht im Verdacht, 2013 die damals 13-jährige Maria H. entführt zu haben. Jetzt wurde der 58-Jährige laut SWR in Italien gefasst. Wo genau Bernhard H. entdeckt wurde, gab die Polizei noch nicht bekannt. Sie will die Ermittlungen der italienischen Behörden nicht gefährden. Möglicherweise habe die Festnahme damit zu tun, dass Fotos von ihm nach der Rückkehr von Maria H. auch in Italien erneut in den Medien gezeigt wurden. Das Polizeipräsidium Freiburg versucht nun, Bernhard H. nach Freiburg ausliefern zu lassen.