Diese sorgen dafür, dass bei erneutem Kontakt mit einem Coronavirus sofort neue Antikörper gebildet werden. Sie erinnern sich quasi an die Viren. Das schützt zwar nicht vor einer Infektion, verhindert aber zumeist einen schweren Verlauf von Covid-19. Die Gedächtniszellen könnten nach Auffassung von Experten nach einer Infektion möglicherweise sogar lebenslang aktiv sein. So wiesen Patienten, die sich 2002/03 mit Sars-Cov-1 infiziert hatten, laut "The Lancet Infectious Diseases" auch 17 Jahre später noch sogenannte T-Zellen gegen diesen Virentyp auf. Jedes Mal, wenn die Gedächtniszellen erneut mit dem Coronavirus in Kontakt kommen, lernen sie offenbar dazu und sorgen für besseren Schutz. Deshalb wird auch für Genesene eine Impfung und für Doppelt-Geimpfte die Booster-Impfung dringend empfohlen.