Die Impfquote in Deutschland steigt nur noch langsam. Zwar sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mehr als 61 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft, dennoch plädieren Experten für mehr Tempo bei den Impfungen. Im Juli hatte das RKI berechnet, dass sich eine vierte Welle womöglich verhindern lasse, wenn eine Impfquote bei den 18- bis 59-Jährigen von 85 Prozent erreicht werde. Dies sei nicht gelungen, sagte jüngst RKI-Chef Lothar Wieler. Ohne eine höhere Quote drohe die vierte Welle in den kommenden Monaten einen "fulminanten Verlauf" zu nehmen.

Um dem entgegenzuwirken, haben Bund, Länder und Kommunen am Montag (13.09.) eine bundesweite Aktionswoche gestartet, die Bürgern einen möglichst einfachen Zugang zu Impfungen in ihrer Nähe ermöglicht. So gibt es beispielsweise Getränke und Gratis-Pizza in einer Hamburger Bar und dazu den Corona-Piks. Ganze 250 Menschen sind gekommen, was ein großer Erfolg der Aktion ist.