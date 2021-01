Was an dem Vorstoß aus Sachsen-Anhalt verwundert: Bislang wird von den Impfstoffen der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna lediglich erwartet, dass sie vor einem schweren Covid-19-Verlauf schützen sollen. Die Möglichkeit, sich dennoch mit dem Coronavirus zu infizieren besteht vermutlich weiterhin. Bleibt es bei diesem Wissensstand, könnten auch geimpfte Menschen das Coronavirus weitertragen - ebenso wie Menschen, bei denen die Virusinfektion symptomfrei verläuft.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will derweil eine Impfpflicht gegen das Coronavirus prüfen lassen. Nicht für jedermann, sondern für Menschen, die in einem Pflegeberuf tätig sind. Denn bei denen ist, so zeigen Umfragen, die Impfbereitschaft besonders niedrig. Söder hat dabei vor allem das Risiko für ältere Menschen in Pflegeheimen im Blick.