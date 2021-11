Österreich macht's vor Wäre eine generelle Impfpflicht in Deutschland möglich?

Eines der Ergebnisse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels ist die Forderung nach einer Impfpflicht für Angehörige von Heil- und Pflegeberufen sowie allen Mitarbeitern in Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen. Darauf verständigten sich die Länderchefs am Donnerstag (18.11.). Diese Impfpflicht muss nun durch ein Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Die Länder haben den Bund aufgefordert, einen solchen Gesetzesentwurf vorzulegen.

Österreich geht noch einen großen Schritt weiter und plant, ab 1. Februar 2022 eine generelle Impfpflicht einzuführen. Steht das möglicherweise auch in Deutschland bevor? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitag (19.11.) jedenfalls dafür geworben. "Sonst wird das eine Endlosschleife", so Söder. Die wichtigsten Fragen zum Thema Impfpflicht in Deutschland beantwortet BRISANT hier: