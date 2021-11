Stimmungsabfrage zur Impfpflicht

Eine nicht-repräsentative Abstimmung von BRISANT zum Thema Impfpflicht hat große Resonanz erzeugt. Mehr als 200.000 User beantworteten bis zum Ablauf der dreitägigen Umfrage die Frage "Würden Sie eine generelle Impfpflicht in Deutschland befürworten?". Das Ergebnis unterscheidet sich stark von aktuellen repräsentativen Umfragen. So antworteten auf brisant.de knapp 90 Prozent mit "Nein", knapp neun Prozent mit "Ja" und rund ein Prozent mit "Ich bin mir nicht sicher".

Impfpflicht-Debatte bewegt die Menschen

Die hohe Teilnehmerzahl bei der BRISANT-Abstimmung macht deutlich, dass die Debatte um eine mögliche allgemeine Impfpflicht die Menschen stark bewegt. Die generierten Zahlen der nicht-repräsentativen Abstimmung unterscheiden sich deutlich von repräsentativen Umfragen der Meinungsforschungsinstitute infratest dimap, Insa und Civey. Im Zuge des BRISANT-Votings riefen Interessengruppen im Web und in Messengerdiensten dazu auf, die Umfrage zu beeinflussen.

Repräsentative Umfragen: Mehrheit für Impfpflicht

Repräsentative Umfragen in Deutschland kommen zu anderen Ergebnissen, was die Meinung der Bevölkerung in Sachen allgemeine Impfpflicht betrifft. So sprachen sich im "ARD-DeutschlandTrend November 2021" 57 Prozent der Befragten für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. 39 Prozent lehnten sie ab. Durchgeführt wurde die Befragung am 2. und 3. November vom Meinungsforschungsinstitut infratest dimap.

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, die von der "Bild am Sonntag" in Auftrag gegeben und am 21. November veröffentlicht wurde, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier sind es 52 Prozent der Befragten, die für eine allgemeine Impfpflicht sind. 41 Prozent lehnen sie ab.

Auch "Der Spiegel" kommt in einer Umfrage des Meinungsinstitutes Civey, die zwischen dem 19. und 22. November erhoben wurde, zu einem eindeutigen Ergebnis. Auf die Frage: "Sollte in Deutschland eine ähnliche allgemeine Pflicht zur Impfung gegen Covid-19 eingeführt werden wie in Österreich?" antworteten 72 Prozent mit "Ja" und 20 Prozent mit "Nein".

Was ist eine repräsentative Umfrage? Um die Einstellung einer Bevölkerung zu einem gewissen Thema zu erfassen, ist es nicht möglich, jeden einzelnen Bürger zu befragen. Stattdessen wird eine Gruppe von Personen ausgewählt, die stellvertretend für alle Bürger befragt wird. Diese Stichprobe soll die Grundgesamtheit der Bevölkerung repräsentieren. Entscheidend ist dabei, dass die Merkmale der Stichprobe denen der Grundgesamtheit ähneln, diese Merkmale also repräsentativ sind. Die Aussagekraft der Befragung hängt dabei nicht zwingend von der Größe ihrer Stichprobe ab. Die Genauigkeit der Ergebnisse nimmt jedoch zu, je mehr Personen befragt werden.

Impfpflicht nicht mehr ausgeschlossen?

Das BRISANT-Stimmungsbild steht klar im Widerspruch zur Meinung vieler Experten. Für den entscheidenden Schritt aus der Corona-Pandemie fordern sie eine deutlich höhere Impfquote von 85 Prozent bei den über 18-Jährigen. Aktuell liegt sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Montag (22.11.) bei 68 Prozent. Um die Quote zu erhöhen, müsse das Impftempo erhöht werden, so Experten.

Um das zu erreichen, mehren sich Stimmen aus der Politik, die eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland in Betracht ziehen oder zumindest nicht mehr ausschließen. Doch es gibt auch Kritik an solchen Maßnahmen, die ab Februar 2022 zum Beispiel im Nachbarland Österreich eingeführt werden sollen.