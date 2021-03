Bayern und Sachsen Änderung der Impfreihenfolge in Corona-Hotspots?

Um die Lage in den Hotspots in den Griff zu bekommen und auch den dort lebenden Menschen Öffnungen zu ermöglichen, sollte allen Erwachsenen über 18 Jahre ein Impfangebot gemacht werden, fordert der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die Empfehlungen der Stiko sollten entsprechend erweitert werden.



Derzeit gebe es in Sachsen ein Überangebot an Astrazeneca-Impfstoff, da der bislang nur an Menschen unter 65 Jahren verimpft werden dürfe. Dieser Impfstoff könnte nun in den Hotspots zum Einsatz kommen.