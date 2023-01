Mehr als 189 Millionen Corona-Impfungen wurden vom 27.12.2020 bis 30.06.2022 in Deutschland verabreicht. Im selben Zeitraum wurden nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) rund 324.000 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen gemeldet.

Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen pro 100.000 Impfungen sind nach Angaben des PEI:

Eine Impfreaktion kann sich äußern in: Kopfschmerzen, Schüttelfrost, leichtem Fieber oder Muskelschmerzen und hält wenige Stunden bis wenige Tage an. So als mache der Körper gerade eine "Mini-Grippe" durch. Eine solche Reaktion ist erwartbar, da dem Körper Viruspartikel injiziert worden sind und er nun eine Immunabwehr aufbaut. Genau das ist Sinn und Zweck der Corona-Schutzimpfung.