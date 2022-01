162 Millionen Corona-Impfungen gab es bereits in Deutschland. Und seitdem wurden mehr als 1.200 Anträge auf staatliche Entschädigung wegen vermeintlicher Impfschäden gestellt. Bis Mitte Januar 2022 waren 18 bestätigt und bewilligt, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Die Zahl der bisher bestätigten Fälle entspricht damit 0,00001 Prozent aller Impfungen.

Bayern hat als erstes Bundesland eigene Zahlen veröffentlicht. Vier Fälle von Impfschäden durch eine Corona-Impfung wurden anerkannt, 263 Anträge müssen noch bearbeitet werden. Das teilte das zuständige Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth mit. Dagegen wurden 25 Millionen Dosen verimpft. Um welche Impfschäden es sich handelt, ist nicht bekannt, das unterliegt dem Datenschutz.

Eine Impfreaktion kann sich äußern in: Kopfschmerzen, Schüttelfrost, leichtem Fieber oder Muskelschmerzen und hält wenige Stunden bis wenige Tage an. So als mache der Körper gerade eine "Mini-Grippe" durch. Eine solche Reaktion ist erwartbar, da dem Körper Viruspartikel injiziert wurden und er nun eine Immunabwehr aufbaut. Genau das ist Sinn und Zweck der Corona-Schutzimpfung.