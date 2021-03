Die skandinavischen Länder haben die Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel bislang noch nicht wieder fortgesetzt. Finnland, Island und Schweden haben jedoch angekündigt, das in Kürze zu tun. Allerdings sollen dann nur ältere Menschen ab 65 bzw. 70 Jahren mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft werden, da für sie kein erhöhtes Risiko der sehr seltenen Blutgerinnsel besteht.



Weil es in den jüngeren Altersgruppen überall in Europa ernste Fälle gebe, werde man für diese Gruppe den Impfstoff weiter aussetzen, bis man mehr Erkenntnisse habe, heißt es aus Schweden.