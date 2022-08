Viren verändern sich mit der Zeit – so auch das Coronavirus. Nach etwa zweieinhalb Corona-Jahren gibt es zahlreiche Varianten und Mutationen. Derzeit ist die Omikron-Variante in Deutschland vorherrschend, an welche die aktuellen Impfstoffe angepasst werden müssen. Große Pharma-Hersteller wie BioNTech tüftelten früh an neuen Impfstoffen, bereits Ende März konnten neue Vakzine produziert werden. Eigentlich sollte einer neuen Impfwelle also nichts mehr im Wege stehen. Eigentlich.