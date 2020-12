Was sind die Unterschiede zwischen den Impfstoff-Kandidaten von Biontech/Pfizer und Moderna? Bildrechte: Biontech/dpa

Wie funktionieren genbasierte mRNA-Impfstoffe?

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und der US-Konzern Moderna greifen bei ihren Impfstoffkandidaten auf die experimentelle mRNA-Technologie zurück. Die mRNA-Impfstoffe enthalten Teile der Erbinformation des Coronavirus in Form von RNA bzw. DNA.



Mit der Impfung wird diese RNA bzw. DNA von einigen wenigen menschlichen Körperzellen aufgenommen. Diese nutzen die RNA bzw. die DNA als Vorlage, um das oder die Virusproteine selbst zu produzieren. Die neu gebildeten Virusproteine (Antigene) aktivieren das Immunsystem und erzeugen so die schützende Immunantwort. Komplett vermehrungsfähige Viren können bei einer mRNA-Impfung nicht entstehen.

Keine Beschädigung von DNA oder Auslöser für Autoimmunkrankheiten

Befürchtungen, dass mRNA-Impfstoffe die menschliche DNA beschädigen oder eine Autoimmunkrankheit hervorrufen können, weisen Wissenschaftler zurück. Es könne ausgeschlossen werden, dass sie das Erbgut von Körperzellen oder Menschen in irgendeiner Form verändern. Die wissenschaftliche Datenlage sei hierzu eindeutig. Auch auf mögliche Autoimmunkrankheiten gebe es keinerlei Hinweise.

Bislang keine schweren Nebenwirkungen

Reagiert ein Körper auf einen Impfstoff mit Nebenwirkungen, passiert das in der Regel in den ersten sechs Wochen nach der Impfung. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind bereits an Zehntausenden Probanden getestet worden. Alle drei Unternehmen versichern, dass bei keinem einzigen Probanden in den zwei Monaten nach der zweiten Spritze ernste Nebenwirkungen aufgetreten seien, die eine Klinikbehandlung notwendig gemacht hätten.



Ein geringer Anteil der Geimpften soll nach Angaben der Unternehmen unter Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Kopf- und Gelenkschmerzen und einer geröteten und schmerzenden Einstichsstelle gelitten haben - insbesondere nach der zweiten Impfdosis.



Auch nach ihrer Zulassung werden die Impfstoffe weiter auf Nebenwirkungen beobachtet werden.

Alternative Impfstoff-Kandidaten: Vektor-Impfstoffe und Totimpfstoffe mit Virusproteinen

Einige alternative Impfstoffkandidaten basieren auf anderen Prinzipien. Bei sogenannten Vektor-Impfstoffen dient ein abgeschwächtes Virus als Transportmittel (Vektor) für einen ungefährlichen Teil der Erbinformation von SARS-CoV-2 in wenige Körperzellen. Vektor-Impfstoffe enthalten den Bauplan für ein oder mehrere Antigene. Ein bekannter Vektor-Impfstoff ist beispielsweise der Ebola-Impfstoff Ervebo, der im November 2019 die europäische Zulassung durch die Europäische Kommission erhielt.



Bei Totimpfstoffen mit Virusproteinen wird die Erbinformation mit dem Bauplan für ein Virusprotein in Bakterien, Hefe oder in Säugerzellen eingebracht, die dann das Virusprotein produzieren. Nach der Reinigung wird das Virusprotein als Antigen im Impfstoff verwendet.

Ab wann wird geimpft? Und in welcher Reihenfolge?