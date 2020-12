Moderna-Vakzin Zweiter Impfstoff kurz vor Zulassung in Deutschland

Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet "für die kommende Woche" die Zulassung des Moderna-Vakzins mRNA-1273. Die Bundesregierung sei im Gespräch mit dem US-Konzern. Spahn geht davon aus, "dass im ersten Quartal 1,5 bis zwei Millionen Dosen" des Impfstoffs für Deutschland zur Verfügung stehen werden, sagte er am Mittwoch.

Planmäßig soll die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) am 6. Januar über die Zulassung entscheiden. Im Falle eines dritten Impfstoffs - von AstraZeneca - gehe Spahn von einer "gründlichen und zügigen Bearbeitung eines Antrags" durch die EU-Behörden aus.

AZD1222 weist in Studien zwar nur eine Wirksamkeit von 70 Prozent gegen das Coronavirus auf, ist im Vergleich zu Comirnaty (Schutz von über 90 Prozent) jedoch verhältnismäßig leicht zu handhaben. Statt bei minus 80 Grad kann der Impfstoff bei Kühlschranktemperaturen (2 bis 8 Grad) gelagert werden und ist zudem deutlich günstiger in der Herstellung. Beides ist wichtig für die Verteilung in ärmeren Ländern.