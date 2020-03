Der lange Weg zum Impfstoff

Warum dauert die Entwicklung so lang? Der Weg von einem Erreger zu einem zugelassenen Impfstoff umfasse mehrere Schritte, sagt Rolf Hömke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) dazu bei MDR Wissen. Die Gründe seien Erstens: Der Erreger müsse genau analysiert und es müsse geklärt werden, was genau eine Abwehrreaktion beim Menschen auslöst. In Phase zwei müsse geklärt werden, was alles in den Impfstoff kommt.

Anschließend würden in der sogenannten Prä-Klinik-Phase Tiere damit geimpft. So sollen Wirksamkeit und Verträglichkeit ein erstes Mal getestet werden. Erst dann könne mit der Erprobung an Menschen begonnen werden, so Hömke weiter. Insgesamt gibt es sechs Stufen bei der Entwicklung. Von bislang 59 Projekten weltweit, die an der Entwicklung eines Impfstoffes arbeiten, seien nach Angaben des vfa bereits einige in Stufe vier, also bei der Erprobung mit Freiwilligen.

Einsatz bereits vorhandener Medikamente

Hoffnung setzt Bundesforschungsministerin Karliczek indes auch auf bereits vorhandene Medikamente, die derzeit auf ihre Wirksamkeit gegen das Coronavirus getestet werden. Auch hierfür müsse es aber "erst einmal Studien geben". Allerdings seien Ausnahmen für den Einsatz noch nicht für diesen Zweck zugelassener Medikamente möglich, "wenn keine andere Hilfe in Sicht ist und der schwerstkranke Patient es möchte". Dies werde auch schon praktiziert.