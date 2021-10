Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will bis Weihnachten darüber entscheiden, ob der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer bereits für Kinder ab fünf Jahren zugelassen wird. "Der derzeitige Zeitplan für die Bewertung beträgt ungefähr zwei Monate", teilte die EMA mit. Nachdem zunächst von mehreren Monaten die Rede war, sei die Behörde nun bestrebt, "alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Bewertung innerhalb kürzester Zeit abzuschließen", so eine EMA-Sprecherin.

Biontech/Pfizer: Sorgfalt vor Geschwindigkeit

Gleichzeitig sei aber eine sorgfältige und solide Bewertung aller verfügbaren Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten in dieser sehr jungen Altersgruppe zu gewährleisten, sagte die Sprecherin weiter. Auch weitere Daten aus laufenden pädiatrischen Studien von Biontech und Pfizer würden in die Bewertung einfließen. Diese würden noch im November erwartet. "Die Auswertung hängt vom Eingehen der Daten ab und was diese zeigen."

Eine Impfstoff-Zulassung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren könnte noch bis Weihnachten erfolgen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Bisher nur Zulassung für Jugendliche ab 12 Jahren

Möglicherweise seien zusätzliche Informationen oder Analysen erforderlich, die eine Empfehlung verzögern könnten, so die Sprecherin. Der aktuelle Zeitplan sei ohnehin ein verkürzter im Vergleich zu ähnlichen Prüfungen außerhalb einer Pandemie. Der Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer ist in der EU bisher für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Nun wird geprüft, ob er auch für die Altersgruppe von fünf bis elf Jahren verwendet werden darf. Die EMA hatte Berichten zufolge am 18. Oktober mit der entsprechenden Prüfung begonnen.

USA: Notfallzulassung steht kurz bevor

Am Dienstag (26.10.) hatte sich ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Eine endgültige Entscheidung der FDA wird noch in dieser Woche erwartet. In Deutschland wird das Corona-Virus derzeit insbesondere bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei 5- bis 14-Jährigen gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch (27.10.) mit 218,1 an, Tendenz steigend.