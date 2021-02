Zulassung oder Studie: Welche Corona-Impfstoffe kommen noch?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt derzeit 236 Impfstoff-Projekte . Hier stellen wir diejenigen vor, die in Europa bereits verimpft werden oder auf dem Weg zur Zulassung sind:

Das Vakzin CoronaVac des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac wird bereits in Indonesien und China verimpft. Studien aus Brasilien lassen allerdings an dessen Wirksamkeit zweifeln. CoronaVac soll nur 50,4 Prozent wirksam sein. Eine Studie aus Indonesien zeigte zuvor eine Wirksamkeit von 65 Prozent, eine andere aus der Türkei hingegen 91 Prozent.

CoronaVac basiert wie die Impfstoffe gegen Tetanus, Kinderlähmung oder Keuchhusten auf einem Totimpfstoff. In diesem Fall einem abgetöteten Coronavirus.

Der Impfstoff von Janssen Pharmaceuticals, einem Tochterunternehmen des US-Konzerns Johnson & Johnson ist wie Astrazeneca ein Vektor-Impfstoff. Er schleust über harmlose Viren den Bauplan für ein bestimmtes Eiweiß des SARS-CoV-2-Virus in die Körperzellen. Die produzieren dann Antikörper.

Nach aktuellem Stand (Ende Januar) reicht eine Dosis aus, um den vollen Impfschutz zu bekommen. Das macht diesen Impfstoff einzigartig unter allen anderen. Studien laufen in mehreren Ländern. Die EU hat bereits 200 Millionen Dosen vorbestellt.

Der Impfstoff von CureVac ist neben dem Biontech-Impfstoff Comirnaty der zweite mRNA-Impfstoff, der in Deutschland entwickelt wurde. Das Unternehmens sitzt in Tübingen. CureVac hat jüngst einen Kooperationsvertrag mit dem Pharmariesen Bayer geschlossen. Er lässt in Wuppertal das Vakzin von den Bändern laufen.