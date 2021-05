Für die Vakzine von Astrazeneca und Johnson & Johnson ist die Impf-Priorisierung bereits aufgehoben worden, in manchen Bundesländern ist sie für die Impfung beim Hausarzt gefallen - und ab kommender Woche soll sie in ganz Deutschland und für alle Impfstoffe Geschichte sein. Umso schwieriger könnte es werden, einen Impftermin zu bekommen, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. Meist landet man beim offiziellen Impfterminservice bzw. den Impfportalen der Länder in der Warteschlange. Und ist man endlich an der Reihe, sind die Termine weg.