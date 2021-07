Seit geraumer Zeit steht fest: Auch wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, kann sich dennoch damit infizieren. Das ist nicht sehr wahrscheinlich - aber durchaus möglich. Eine Rolle spielen dabei der Zeitpunkt der Impfung und die Virus-Variante, mit der ein Geimpfter in Kontakt kommt.



Untersuchungen von Ausbrüchen in Senioren- und Pflegeheimen haben gezeigt, dass in der Regel geimpfte Personen nur leichte Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen oder gänzlich ohne Krankheitssymptome bleiben.