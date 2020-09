Eine Frage, die die Bevölkerung genauso umtreibt wie Politiker und Wissenschaftler. Während US-Präsident Donald Trump mit dem Versprechen, bis Ende Oktober einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gefunden zu haben, seinen Wahlkampf positiv zu beeinflussen versucht, gibt man sich in Deutschland deutlich verhaltener. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek gehen davon aus, dass in Deutschland für Teile der Bevölkerung in den ersten Monaten des nächsten Jahres ein Impfstoff zur Verfügung steht, für die breite Masse aber voraussichtlich erst Mitte des Jahres.

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO wird weltweit in rund 170 wissenschaftlichen Projekten nach einer wirksamen Substanz gegen das Coronavirus gesucht. Bei 26 Projekten sollen bereits Testimpfungen laufen, um die gesundheitliche Verträglichkeit und Wirksamkeit des potentiellen Impfstoffes zu untersuchen.



In Russland ist bereits im August und vor Abschluss wichtiger Tests der erste Impfstoff für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden: Sputnik V. Das ist international auf breite Kritik gestoßen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten darf ein Corona-Impfstoff zur eingeschränkten Notfallverwendung genutzt werden, obgleich seine Herstellung noch nicht offiziell genehmigt ist.