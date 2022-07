Ende der Übergangsfrist Impfung gegen Masern ab 31. Juli Pflicht

Ab dem 31. Juli gilt in Deutschland eine uneingeschränkte Impfpflicht bei Masern. Kinder und Beschäftigte in Schulen und Kitas, aber auch in Flüchtlingsunterkünften, Arztpraxen und Krankenhäusern, müssen dann gegen die Infektionskrankheit geschützt sein.

Beschlossen hat der Bundestag die Masern-Impfpflicht bereits im Jahr 2019. Seit 1. März 2020 greift sie für Neuaufnahmen von mindestens ein Jahr alten Kindern in Kitas und Schulen.



In einer zweiten Stufe müssen nun bis 31. Juli auch für Jungen und Mädchen Impf- bzw. Genesenennachweise vorgelegt werden, die am 1. März 2020 bereits in den Einrichtungen waren.