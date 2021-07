Die Delta-Variante ist mittlerweile auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Aktuell gehen 37 Prozent aller Covid-19-Infektionen auf diese Mutation zurück (Stand: 06.07 2021) und der Anteil steigt rasant. Experten gehen davon aus, dass Delta auch in Deutschland schon bald die dominierende Variante sein wird. Impfungen sind eine wirksame Methode, die Pandemie einzudämmen, doch wie sicher schützen die einzelnen Vakzine gegen eine Infektion mit der Delta-Variante?

Mit einer vollständigen Corona-Impfung lassen sich laut einer Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England ( PHE ) schwere Krankheitsverläufe bei der Delta-Variante ebenso wirksam vermeiden wie bei der Alpha-Variante. Zwei Dosen des Wirkstoffs von Biontech/Pfizer verhinderten demnach in 96 Prozent der Fälle eine stationäre Behandlung. Für das Vakzin von Astrazeneca lag die Quote bei 92 Prozent. Laut der Studie, die im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht wurde, sei jedoch drei Wochen nach der ersten Impfung mit Biontech nur ein Schutz von 32 Prozent gegen die Delta-Variante gegeben. Auch das französische Institut Pasteur erklärte, bei der einmaligen Impfung mit Astrazeneca sei der Schutz sogar "wenig bis gar nicht" vorhanden. Daten der britischen Regierung weisen in dieselbe Richtung: Beide Impfstoffe waren demnach drei Wochen nach der ersten Dosis nur zu 33 Prozent wirksam gegen eine durch die Delta-Variante verursachte symptomatische Covid-19-Erkrankung.