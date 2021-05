Die britische Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) stuft sie mittlerweile als "besorgniserregend" ein, weil sich vor allem die Untervariante B.1.617.2. rasend schnell ausbreitet. Zuvor stand die Mutante nur "unter Beobachtung". Derzeit sind in Großbritannien 520 Fälle der Variante B.1.617.2 bekannt, in der vergangenen Woche waren es noch 202.

Wenn die indische Variante in Großbritannien zu einer erneuten Infektionswelle führen sollte, dürfte das auch in Deutschland bald der Fall sein. Denn ähnlich lief es bereits mit der britischen Variante B.1.1.7, die im Winter aus England herüberschwappte und den "Ur-Stamm" hierzulande komplett verdrängt hat. Heißt: 90 Prozent der Positiv-Getesteten in Deutschland stecken sich mit der britischen Variante an.