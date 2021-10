In Deutschland gibt es nach Angaben des Industrieverbands Heimtierbedarf rund 35 Millionen Haustiere, darunter fast elf Millionen Hunde und 16 Millionen Katzen. Die Nachfrage nach Produkten für Fiffi und Minka ist enorm. So wurden im Jahr 2020 4,5 Milliarden Euro mit Heimtier-Bedarf umgesetzt - ohne den wichtigen Online-Handel. Die Zielgruppe ist also riesig und Unternehmen versuchen, ihre Produkte auch per Social Media entsprechend zu platzieren. Hier kommen die sogenannten Petfluencer ins Spiel.

Lukrativer Markt

Zur Erklärung: Petfluencer ist eine Wortschöpfung aus Influencer und Pet, dem englischen Wort für Haustier. Influencer sind Menschen, die über soziale Netze Fans an ihrem Leben teilhaben lassen und dabei über Nahrungsergänzungsmittel bis Lockenstäbe allerhand Dinge bewerben. Und, ganz wichtig, dafür Geld bekommen. Petfluencer machen dasselbe - aber eben als Haustiere durch ihre Frauchen und Herrchen. Daher setzen sie vor allem Produkte in Szene, die Tieren das Leben angenehmer machen sollen. Der Markt ist lukrativ, denn für ihren Fiffi greifen die Deutschen gern mal tiefer in die Tasche. In Deutschland gibt es rund 27 Millionen Hunde und Katzen, was einen gigantischen Markt ausmacht. (Archiv) Bildrechte: Colourbox.de

German Petfluencer Awards

Petfluencer sind ein Hebel, um Produkte bekannt zu machen und letztlich in die Wohnungen von Frauchen und Herrchen zu bringen. Und Tiere funktionieren im Internet schon immer - macht eine Katze Schabernack und wird dabei gefilmt, kann das Video auf millionenfache Klicks hoffen. Bei den German Petfluencer Awards, die Ende September verliehen wurden, hechelten Tiere mit rund zehn Millionen Followern umher.

Was verdienen deutsche Petfluencer?