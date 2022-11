In Deutschland gibt es nach Angaben des Industrieverbands Heimtierbedarf rund 35 Millionen Haustiere, darunter fast elf Millionen Hunde und 16 Millionen Katzen. Insgesamt gibt es in 47 Prozent und somit fast der Hälfte aller Haushalte mindestens ein Haustier. Die Nachfrage nach Produkten für Fiffi und Minka ist logischerweise enorm. So wurden im Jahr 2021 4,8 Milliarden Euro mit Heimtier-Bedarf umgesetzt - ohne den wichtigen Online-Handel. Die Zielgruppe ist riesig und Unternehmen versuchen, ihre Produkte auch per Social Media entsprechend zu platzieren. Hier kommen die sogenannten Petfluencer ins Spiel.