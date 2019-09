Eine 28-jährige Kölnerin war in der vergangenen Woche nach Angaben der Polizei an "multiplem Organversagen" gestorben, nachdem sie eine Glukose-Mischung aus einer Kölner Apotheke zu sich genommen hatte, die Teil eines Routine-Tests auf Diabetes in der Schwangerschaft gewesen sei. Auch das ungeborene Baby, das man noch durch einen Kaiserschnitt zu retten versuchte, kam durch multiples Organversagen ums Leben.