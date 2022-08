Es ist der 14. August 1972 – Sommerferien in der DDR: Auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld tummeln sich die Urlauber. 148 steigen in die Interflug-Maschine vom Typ Iljuschin IL-62 nach Bulgarien. Rund 3.500 Flugstunden hatte die Maschine mit dem Luftfahrzeugkennzeichen DM-SEA zu diesem Zeitpunkt bisher absolviert. Im Cockpit der Pilot Heinz Pfaff, ein äußerst erfahrener Mann mit mehr als vier Millionen Flugkilometern.

Doch bereits knapp 100 Kilometer von Berlin entfernt, bemerkte die Besatzung in 8.900 Metern Höhe Probleme mit dem Leitwerk – die Rückkehr nach Berlin-Schönefeld wurde umgehend eingeleitet. Die IL-62 ließ Treibstoff ab, um leichter zu werden. Dann ging alles ganz schnell: Trotz mehrerer Versuche, die Katastrophe abzuwenden, zerbrach das Passagierflugzeug 17:01 Uhr in der Luft – und schlug am Stadtrand des Örtchens Königs Wusterhausen ein. Keine 300 Meter von den ersten Häusern entfernt. Noch zwei Minuten zuvor hatten die Piloten einen Notruf abgegeben. Man habe zunehmende Probleme mit der Höhensteuerung. Keiner der 156 Insassen an Bord überlebte.