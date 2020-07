Woher kommt der Kuss eigentlich? Wissenschaftler sind sich nicht sicher, wo der Kuss seinen Ursprung hat. Diskutiert werden drei Theorien:

- Die oralen Phase des Kindes: Diese Phase beginnt mit dem Saugen an der Burst, beim Stillen und erstreckt sich bis zum Ende des ersten Lebensjahrs. In der Zeit steckt das Baby alles Mögliche, was es greifen kann, in den Mund.

- Die Fütterung und Brutpflege der Nachkommen.

- Das Erkunden des Gegenübers. Unsere Vorfahren erkundeten sich früher mit Beschnüffeln und Belecken am Hinterteil. Nachdem der Mensch den aufrechten Gang entwickelte, verschob sich diese Angewohnheit möglicherwiese einfach nach oben. Bildrechte: IMAGO