Die iranische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, ob hunderte Schülerinnen an Mädchenschulen vorsätzlich mit Chemikalien vergiftet wurden. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim wurden zuletzt in der Stadt Pardis bei Teheran 35 Mädchen nach möglicher Vergiftungen im Krankenhaus behandelt.

Und das soll nicht das erste Mal sein: In den vergangenen Monaten hat es laut Medienberichten immer wieder ähnliche Fälle gegeben, darunter in den Städten Ghom und Borudscherd.

Am Dienstag beriet das Parlament in einer Sitzung über die Fälle. Der Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf sagte, man habe es sowohl in Ghom als auch in Borudscherd mit "Vergiftungen von Schülerinnen zu tun".