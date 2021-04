Bereits seit 14 Tagen fehlt von der 16-jährigen Isabella aus Celle jede Spur. Die Gymnasiastin hat am Vormittag des 22. März ihr Elternhaus an der Straße "Am Holzhof" verlassen und ist seitdem verschwunden. Ein für Isi - so ihr Spitzname - untypisches Verhalten. Sie hat weder ihren Hausschlüssel noch ihre Geldbörse oder ihr Handy mitgenommen.