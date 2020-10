Infektionsrisiko Nach Corona-Desaster in Ischgl: Wie geht Winterurlaub in diesem Jahr?

Tausende Corona-Infektionen in Europa sollen auf Touristen zurückgehen, die ihren Winterurlaub in Ischgl verbracht haben. Ob es seitens des Wintersportorts zu Verfehlungen im Umgang mit der Corona-Krise gekommen ist, das hat jetzt eine unabhängige Expertenkommission untersucht. Dennoch hofft man in Tirol auch in diesem Winter auf zahlreiche Ski-Urlauber aus dem Ausland - und hat dafür bereits die ersten Sicherheitsmaßnahmen beschlossen.