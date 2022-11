Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben entschieden, die Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufzuheben. Das gaben die vier Bundesländer am Freitag (11.11.) in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Es bedürfe "einer neuen Phase im Umgang mit der Pandemie", die sich "am Übergang zu einer Endemie" befinde, heißt es darin.

Masken statt Isolation

In Bayern entfällt die Isolationspflicht schon ab kommendem Mittwoch (16.11.). Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, dürfe künftig seine eigene Wohnung verlassen, müsse außerhalb aber eine Maske aufsetzen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Es gelte aber weiter der Grundsatz: "Wer krank ist, bleibt zu Hause."

Wann die Aufhebung in den anderen Ländern in Kraft treten wird, ist noch unklar. Es soll jedoch zeitnah geschehen. Die Details würden derzeit ausgearbeitet, heißt es weiter. Was auch dort klar scheint: An die Stelle der generellen Isolationspflicht sollen angepasste Maßnahmen wie eine begrenzte Maskenpflicht sowie dringende Empfehlungen treten. Coronamasken werden ohne Isolation zum entscheidenden Werkzeug. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Weniger Vorgaben, mehr Eigenverantwortung

Die vier Länder begründen ihre Entscheidung unter anderem mit zurückgehenden Infektionszahlen, einer wirksamen Impfung, einer Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, sehr seltenen schweren Krankheitsverläufen sowie wirksamen antiviralen Medikamenten. "Es ist Zeit, den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung zu übertragen", erklärte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

Vulnerable Personengruppen, die keinen ausreichenden Immunschutz aufbauen könnten, würden auch weiterhin geschützt, heißt es von den Ländern. So blieben Tätigkeits- und Betretungsverbote für Corona-Infizierte weiterhin dort bestehen, wo sich vulnerable Gruppen befinden, wie etwa auf onkologischen Stationen im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen. Vulnerable Gruppen sollen weiterhin einen hohen Schutz erhalten. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Länder gegen RKI-Empfehlung

Ungeachtet dessen lautet die Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) weiterhin, für Infizierte fünf Tage Isolation anzuordnen. Das RKI empfiehlt außerdem, die Selbstisolation erst dann zu beenden, wenn ein (Selbst-)Test negativ ausfällt.

Kritik von Gesundheitsminister Lauterbach

Von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gibt es Kritik an der Entscheidung. Es sei vollkommen unverständlich, warum die Länder das bisher Erreichte gefährden wollten. Die Entscheidung sei ein Fehler. "Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung", so Lauterbach. Es gebe keinen medizinischen Grund, auf die Isolationspflicht zu verzichten. Man müsse weiter dafür sorgen, dass die Fallzahlen nicht steigen. Es gebe immer noch etwa 1.000 Todesfälle durch eine Covid-Infektion pro Woche, und das Land stehe vor einer Winterwelle mit möglicherweise ansteckenderen Virusvarianten, warnte Lauterbach. Außerdem müssten Menschen sicher sein können, dass sie sich am Arbeitsplatz nicht infizieren.