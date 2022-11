Wann die Aufhebung in den anderen Ländern in Kraft treten wird, ist noch unklar. Es soll jedoch zeitnah geschehen. Die Details würden derzeit ausgearbeitet, heißt es weiter. Was auch dort klar scheint: An die Stelle der generellen Isolationspflicht sollen angepasste Maßnahmen wie eine begrenzte Maskenpflicht sowie dringende Empfehlungen treten.

Coronamasken werden ohne Isolation zum entscheidenden Werkzeug. (Symbolbild) Bildrechte: dpa