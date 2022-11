Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben entschieden, die Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufzuheben. Das gaben die vier Bundesländer am Freitag (11.11.) in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Es bedürfe "einer neuen Phase im Umgang mit der Pandemie", die sich "am Übergang zu einer Endemie" befinde, heißt es darin.