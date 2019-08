Ausverkaufte Stadien, hunderttausende US-Dollar Preisgeld und Millionen Fans: eSport nennt sich der organisierte Wettkampf via Computerspiel und der begeistert Massen. Nach Schätzungen des Fach-Verbands gibt es etwa drei Millionen eSportler in Deutschland. Und die stehen jetzt auch im Fokus der Sportwissenschaft, denn die Deutsche Sporthochschule in Köln untersucht den Bereich eSports. Die Begründung: eSportler hätten besondere Reaktions- und feinmotorische Fähigkeiten und es gäbe viele Parallelen zur traditionellen Sportwelt.