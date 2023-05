Das Grauen in nackten Zahlen: Zehntausende Menschen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, 21 Flüsse, die über die Ufer getreten waren, 36 Gemeinden und Städte überflutet, 48 Lokalverwaltungen meldeten Erdrutsche. Und das Schlimmste von allem: 14 Tote.

Eine Situation, auf die nun auch das Auswärtige Amt in Berlin reagiert hat: Auf der Internetseite des Amtes wird aktuell in sogenannten Reise- und Sicherheitshinweisen auf "Extremwetter" und starke Regenfälle in ganz Italien hingewiesen. Viele Straßen seien unpassierbar, der regionale Bahnverkehr massiv gestört.