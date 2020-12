Zugegeben, das Jahr 2020 war alles andere als einfach. Viele hatten gehofft, die Corona-Pandemie nach dem Frühjahrs-Lockdown und einem abgeblasenen Sommerurlaub überstanden zu haben, da ging die Misere wieder von vorne los. Nicht treffen zu dürfen, wen man will und nicht immer das Haus zu verlassen, wenn einem danach ist - für die meisten von uns eine komplett neue Erfahrung.



Ganz zu schweigen von den vielen Gastronomen, Einzelhändlern und anderen Gewerken, die ob der Schließungen in ihrer Existenz bedroht sind.



Und noch schlimmer: Einen Angehörigen oder Freund an die Pandemie zu verlieren, ohne sich verabschieden zu dürfen. Das können wohl nur diejenigen nachempfinden, die diese traurige Erfahrungen im "verflixten Corona-Jahr" 2020 machen mussten.



Dennoch: Nicht alles war schlecht im Jahr 2020. Deshalb wollen wir es wagen, nicht nur positiv in die Zukunft zu blicken, sondern auch die Kehrseite der Corona-Krise (zumindest ein bisschen) würdigen.