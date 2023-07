"Es ist an der Zeit, meine Geschichte zu erzählen - die ganze Geschichte!", das sagt der ehemalige Radsportler Jan Ullrich in einem neu veröffentlichten Trailer für eine vierteilige Amazon Prime Doku. In der Dokumentation "Jan Ullrich - Der Gejagte" erzählt der Sieger der Tour de France 1997 über seinen persönlichen Absturz.

Der Trailer deutet einige Geständnisse an, die der Sportler in der Doku preisgeben wird.

In den vergangenen Jahren machte Ullrich hauptsächlich mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam - Gefängnis nach einem Streit mit Nachbar Til Schweiger, Angriffe auf andere Menschen und Alkoholexzesse. Doch er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er habe sich einer Therapie unterzogen, einen Entzug gemacht und sei nun wieder in ein normales Leben zurückgekehrt. Mit der neuen Dokumentation verspricht er sich viel für sein weiteres Leben.



Am 28. November erscheint die vierteilige Doku über Jan Ullrich, in der unter anderem auch sein damaliger Rivale Lance Armstrong zu Wort kommt.